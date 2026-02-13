El presidente Yamandú Orsi reunirá, en la mañana de este viernes, al Consejo de Ministros con dos asuntos principales en la mira: la posible rescisión del contrato con el astillero español Cardama y el discurso que brindará el próximo 2 de marzo en la Asamblea General, explicaron a El Cronista fuentes del Poder Ejecutivo. Una auditoría realizada a Cardama llegó a la conclusión de que el astillero español no tiene capacidad para cumplir con los plazos de entrega de las dos patrullas oceánicas para la Armada Nacional, encargadas por el gobierno de Luis Lacalle Pou. La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, había adelantado el pasado lunes que el gobierno está “en un momento crucial, de definiciones, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de tomar decisiones”. “No vamos a hacer que nada contamine con una declaración este tema que tenemos que ir a una resolución, la mejor posible”, sostuvo. El próximo 15 de febrero el gobierno de Orsi debería abrir una nueva carta de crédito para cumplir con el próximo hito del contrato, que consistía en la colocación de los motores Caterpillar por parte del astillero, algo que hasta ahora no se cumplió. El otro tema que estará sobre la mesa en la reunión de gobierno será el discuso de balance y las proyecciones para 2026 que brindará Orsi ante la Asamblea General el próximo lunes 2 de marzo. El presidente presentará un informe detallado sobre los principales puntos de su administración y la proyección de las principales líneas de acción para este año en el aspecto económico, social y en la seguridad pública Las prioridades del gobierno son acelerar el crecimiento económico para crear y sostener empleo de calidad, fortalecer la matriz de protección social, con foco en la reducción de la pobreza y la desigualdad y mejorar la seguridad como eje para fortalecer la convivencia. Aunque la ley no obliga al mandatario a concurrir personalmente, Orsi asistirá de forma presencial a la Asamblea General, siguiendo el antecedente del expresidente Luis Lacalle Pou, quien también presentó su rendición ante el Parlamento. La decisión marca una diferencia con otros presidentes del Frente Amplio. Tabaré Vázquez prefería realizar actos públicos para presentar sus balances y rendiciones, mientras que José Mujica enviaba directamente el documento al Poder Legislativo sin concurrir al plenario.