©Camilo dos Santos Ayala-20260323CDS-0./ Uruguay / Montevideo / Presidencia ROU. Presidente de la República Oriental del Uruguay, profesor Yamandú Orsi. Foto: Camilo dos Santos Ayala, Presidencia de la República Oriental del Uruguay. EN LA FOTO: El 23 de March de 2026. Foto: Camilo dos Santos Ayala, Presidencia de la República Oriental del Uruguay

El presidente Yamandú Orsi anunció este miércoles que donó la camioneta Hyundai Santa Fe a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), una decisión que, dijo, busca “aventar cualquier tipo de especulación”.

La donación se produce tras un encuentro que Orsi mantuvo el martes con cuatro periodistas en la Torre Ejecutiva, en el que mostró documentación y explicó el proceso de compra del vehículo.

Orsi también detalló que pagó de su bolsillo al Frente Amplio el monto de la SUV Renault Stepway que le había sido donada por una concesionaria electoral y que, como no se adjudicó en la rifa, quedó entre sus activos y fue entregada como parte de pago en la compra de la Hyundai.

No aclaró, sin embargo, si el pago correspondió a los USD 17.000 que figura en una tasación o a los USD 20.500 citados por la prensa.

La operación y los descuentos aplicados generan cuestionamientos: la Hyundai Santa Fe 2024 tiene un valor de mercado estimado en USD 79.000, mientras que la factura exhibida por el presidente consigna USD 54.000, es decir un descuento de USD 25.000 que motivó denuncias y el interés de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).

Según la documentación mostrada por Orsi, entregó dos vehículos como parte de pago —una Hyundai 2020 tasada en USD 22.000 y una Renault Stepway en USD 17.000— y construyó la diferencia con una transferencia de USD 15.000, totalizando los USD 54.000 facturados.

En redes y en un video publicado el lunes, el presidente pidió disculpas por la forma en que comunicó la compra y se mostró dispuesto a cubrir los USD 25.000 del descuento si correspondiera.

En la reunión con periodistas participaron también el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el director de la Oficina Nacional.