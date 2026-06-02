El presidente Yamandú Orsi anunció este martes que donará a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) la camioneta Hyundai Santa Fe 2024 que adquirió días antes de asumir la Presidencia, vehículo por el que logró un descuento de 25.000 dólares. Según explicó, la unidad será destinada al traslado de niños en el interior del país.

En una reunión con periodistas de medios impresos y digitales —a la que excluyó canales de televisión y radios— Orsi detalló que, para la compra, entregó como parte de pago su camioneta particular 2020 del mismo modelo y otra unidad, una Renault Stepway que le había sido donada por un concesionario durante la campaña electoral.

Esa segunda camioneta, afirmó, no se adjudicó en una rifa organizada para recaudar fondos y permaneció en su poder hasta incorporarla a la operación.

Yamandú Orsi, Presidente de la República Oriental del Uruguay Foto: Presidencia de la República

La Hyundai tenía un valor de mercado aproximado de 79.000 dólares; la factura presentada por el mandatario indica un precio de 54.000 dólares. Con la entrega de las dos camionetas como parte de pago, el saldo efectivo abonado habría quedado en 15.000 dólares.

El descuento y las condiciones de la operación provocaron cuestionamientos desde la oposición y una denuncia ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), que actualmente analiza el caso.

Orsi sostuvo que la compra respondió a motivos de seguridad y a una oferta económica razonable, que se hizo con fondos personales y que la transacción está documentada en la factura y en su declaración jurada. Reiteró su disposición a “hacerse cargo” si algún organismo de control determina irregularidades y ofreció pagar la diferencia que se estime pertinente.

El mandatario también pidió disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos por su proceder y negó relación entre esta compra y el vehículo eléctrico utilizado en la asunción.