El presidente Yamandú Orsi anunció en conferencia de prensa que la próxima Rendición de Cuentas, que se presentará al Parlamento en junio, incorporará iniciativas legales para “unificar las prestaciones sociales a los más vulnerables”, una medida surgida del Diálogo Social cuyas conclusiones fueron presentadas al Consejo de Ministros. El director de la OPP, Rodrigo Arim, precisó que la Rendición propondrá unificar el sistema de transferencias con especial énfasis en garantizar y mejorar los montos destinados a la primera infancia —niños de 0 a 3 años— y a embarazadas. Además, se incluirá la creación de una causal jubilatoria que habilite la posibilidad de jubilarse a los 60 años ante una necesidad específica del trabajador, aunque Arim recordó que la edad normal de retiro seguirá siendo 65 años. Orsi señaló que otros cambios al sistema previsional serán enviados como proyectos de ley en el segundo semestre y que el foco estará en infancia, adolescencia y trabajadores independientes. El presidente destacó expresamente “la posibilidad de jubilarse a los 60 años” como una de las opciones a contemplar. El ministro de Economía, Gabriel Oddone, aseguró que no está planteada la eliminación de las AFAP ni la estatización del sistema; el esquema previsional mantendrá su estructura de “tres pilares” con ahorro individual obligatorio a través de las AFAP.