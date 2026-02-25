“A priori, personalmente, me inclino por una concepción reguladora y no prohibicionista”, consideró Mahía y señaló que le parece bien que los estudiantes puedan utilizar los dispositivos electrónicos para acceder a la información en tiempo real. “No necesariamente tiene que ser su celular de uso cotidiano, lo que sucede es que a las plataformas a las cuales se accede, incluso para aprender, se llega a través de los dispositivos digitales del Plan Ceibal pero también de estos”, dijo Mahía. El jerarca sostuvo que mira con atención las experiencias pilotos que se realizan en algunos centros de estudio y en otros países. Consideró que la regulación se da por la “interacción del docente en el aula”. Mahía también anunció que el próximo 23 de marzo se presentará el proyecto de ley en el Parlamento que crea la Universidad de la Educación. Este proyecto, para el cual espera el jerarca dijo que aspira al mayor nivel de consenso político, incluye también la forma de gestión, que será autónoma y de cogobierno al igual que el resto de las universidades públicas. El ministro reconoció que este puede llegar a ser uno de los puntos más discutidos del proyecto de ley que está en sus etapas finales de elaboración. Señaló que espera que no sea un escollo y destacó la decisión ya tomada sobre que los docentes vuelvan a participar en los organismos desconcentrados de la educación pública. El ministro también anunció que serán 36 los espacios MEC e incluirán propuestas de innovación, educación y cultura, además de la coexistencia con centros móviles que recorrerán en el país. Además, Mahía adelantó que la reglamentación de la ley del teatro supondrá unos 30 millones de pesos para fomentar la actividad en todo el territorio nacional. Por otra parte, adelantó que se pondrá en marcha una actualización de la ley de industrias creativas, que ya tiene más de una década y requiere un aggiornamiento de las nuevas realidades audiovisuales. En lo que refiere a la Biblioteca Nacional informó que solamente 30 personas realizan visitas presenciales diarias, al histórico edificio de 18 de Julio y Tristán Narvaja, por lo que anunció una resignificación de la mayor biblioteca pública del país.