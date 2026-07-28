El Ministerio de Turismo sufrirá un recorte de 26 millones de pesos anuales a partir de 2027, equivalente a cerca del 3% de su presupuesto, según confirmó el titular de esa cartera, Pablo Menoni.

Además, Menoni informó que el Poder Ejecutivo retiró de la Rendición de Cuentas el artículo que eximía al Ministerio de Turismo de destinar el 20% de la publicidad oficial a medios de comunicación del interior del país.

“Nos perjudica, claro que sí, pero trataremos de, como hicimos hasta ahora, ser más eficientes de lo que hemos sido”, sostuvo Menoni al finalizar su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Presupuesto integrada con Diputados.

En ese sentido, el ministro explicó que su cartera continuará profundizando el uso de herramientas de inteligencia artificial y segmentación en redes sociales para mejorar el rendimiento de las campañas de promoción turística.

“Esa segmentación evita que hagamos una promoción al barrer, y eso es muchísimo más ineficiente”, señaló.

Menoni explicó que el Ministerio de Turismo había impulsado el artículo 196 porque entendía que la obligación de destinar el 20% de la publicidad oficial a los medios de comunicación del interior dificultaba implementar las campañas segmentadas y así maximizar su impacto.

Sin embargo, tras estudiar los cuestionamientos planteados en el Parlamento, el gobierno resolvió desistir de esta idea.

“Nosotros argumentábamos que era la falta de poder segmentar y llegar con impacto verdadero en ese gasto que teníamos que es de cerca de 4 millones de pesos al año”, explicó el ministro.