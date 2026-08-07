La jornada estará rodeada de un amplio operativo de seguridad y tendrá lugar en Cali.

La posesión de Abelardo de la Espriella no será en Bogotá: dónde se realizará y quiénes asistirán al evento

El presidente electo Abelardo De La Espriella asumirá oficialmente la Presidencia de Colombia este viernes 7 de agosto de 2026 a las 3:00 p. m. (hora colombiana), durante la ceremonia de posesión programada en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali. Con ese acto comenzará formalmente el periodo presidencial 2026-2030 y concluirá el mandato de Gustavo Petro .

La posesión presidencial se convertirá en un hecho histórico porque, por primera vez en varias décadas, la transmisión de mando no se realizará en Bogotá. El cambio de sede fue aprobado por el Congreso y obligó a desplegar una compleja organización logística y de seguridad en la capital del Valle del Cauca.

¿A qué hora asume Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia?

La hora oficial de la posesión presidencial es 3:00 de la tarde. A partir de ese momento, De la Espriella prestará juramento ante el Congreso de la República y recibirá la banda presidencial que lo acreditará como nuevo jefe de Estado.

El orden del día contempla ocho actos protocolarios, entre ellos:

Llamado a lista de los congresistas.

Interpretación del Himno Nacional.

Juramento e imposición de la banda presidencial.

Juramento del vicepresidente José Manuel Restrepo.

Intervención del presidente del Congreso.

Primer discurso presidencial de Abelardo De La Espriella.

Aunque la sesión del Congreso está convocada desde el mediodía, el acto central de posesión está previsto para las 3:00 p. m.

¿Dónde será la posesión de Abelardo De La Espriella?

La ceremonia se realizará en la Arena USC, auditorio ubicado en la Universidad Santiago de Cali, con capacidad aproximada para 2.200 personas.

La decisión de trasladar la investidura a Cali rompió con la tradición de celebrar el acto en el Capitolio Nacional de Bogotá. El presidente electo había manifestado inicialmente su intención de jurar en una instalación militar, pero esa opción no prosperó y finalmente se escogió el recinto universitario.

¿Dónde ver EN VIVO la posesión presidencial?

La transmisión oficial estará disponible para canales de televisión, emisoras y plataformas digitales de todo el país. La producción de la señal quedó a cargo de Estudios RCN, mientras que distintos medios nacionales retransmitirán la ceremonia en vivo.

Los colombianos podrán seguir el evento por televisión abierta, radio y plataformas digitales desde cualquier región del país.

¿Cuándo deja Gustavo Petro de ser presidente?

La Constitución establece que el mandato presidencial termina el mismo día de la transmisión de mando. En consecuencia, Gustavo Petro dejará de ser presidente en el instante en que Abelardo De La Espriella reciba la banda presidencial y complete el juramento constitucional.

Ese momento marcará el cierre oficial del gobierno 2022-2026 y el inicio del nuevo ciclo político encabezado por De la Espriella .

¿Por qué la posesión presidencial se hace en Cali y no en Bogotá?

El traslado de la ceremonia fue aprobado por el Congreso y representa una de las principales novedades del cambio de gobierno. La elección de Cali fue interpretada como una señal política del presidente electo, quien buscó realizar una investidura distinta a la tradición bogotana.

La ciudad recibirá delegaciones oficiales de una treintena de países, además de jefes de Estado, representantes diplomáticos y otras autoridades internacionales.

¿Quién es Abelardo De La Espriella y cómo llegó a la Presidencia?

Abelardo De La Espriella, abogado y empresario, ganó la segunda vuelta presidencial de 2026 frente a Iván Cepeda. Su campaña se centró en la seguridad, la autoridad y el fortalecimiento institucional, y lo convirtió en la principal figura de la derecha colombiana durante el proceso electoral.

Con su posesión pasará de ser una figura reconocida en los ámbitos jurídico y mediático a convertirse oficialmente en el nuevo presidente de Colombia para el periodo 2026-2030.

¿Cómo será el operativo de seguridad para la posesión?

Las autoridades anunciaron un dispositivo excepcional de seguridad en Cali y sus alrededores. Participarán más de 11.000 integrantes de la Fuerza Pública, junto con sistemas antidrones, controles de movilidad y restricciones especiales durante la jornada.

El refuerzo fue decidido después de recientes hallazgos de explosivos en el Valle del Cauca y ante el alto número de delegaciones extranjeras que asistirán a la ceremonia.