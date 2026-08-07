Abelardo de la Espriella asumirá este viernes 7 de agosto la Presidencia de Colombia para el periodo 2026-2030, en una ceremonia que se realizará en Cali y que marcará un cambio respecto de la tradicional sede de las posesiones presidenciales en Bogotá.

El acto tendrá lugar en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali y contará con la presencia de delegaciones internacionales y distintas autoridades.

A continuación, la trayectoria del nuevo mandatario, desde su carrera como abogado penalista hasta su llegada a la Casa de Nariño.

Abelardo de la Espriella y su trayectoria como abogado

Abelardo Gabriel de la Espriella Otero nació en Bogotá el 31 de julio de 1978, aunque pasó buena parte de su infancia y adolescencia en Montería, Córdoba. Estudió Derecho en la Universidad Sergio Arboleda y comenzó a construir su trayectoria profesional en el ámbito jurídico. En 2002 fundó su propia firma, De la Espriella Lawyers, que posteriormente amplió su presencia a varias ciudades de Colombia y Miami.

El nuevo presidente de Colombia asumirá el cargo para el período 2026-2030. Fuente: EFE Mauricio Duenas Castaneda

A través de su ejercicio profesional participó en procesos judiciales de alta exposición pública y representó a empresarios, artistas, militares y otras figuras conocidas. Entre los casos que marcaron su carrera estuvieron la defensa de David Murcia Guzmán y del empresario Álex Saab, además de procesos relacionados con víctimas de violencia de género.

Su actividad jurídica, sumada a su presencia frecuente en medios, lo convirtió en una figura reconocida fuera de los tribunales.

El salto de abogado mediático a candidato presidencial

La incursión de De la Espriella en la política se produjo en un período relativamente corto. En 2025 presentó el movimiento Defensores de la Patria, desde el cual comenzó a construir una plataforma identificada con posiciones conservadoras y una fuerte oposición al Gobierno de Gustavo Petro .

Su discurso se concentró en la seguridad, la lucha contra el crimen organizado, el fortalecimiento de la Fuerza Pública y la reducción del tamaño del Estado. Al mismo tiempo, buscó diferenciarse de los partidos tradicionales al presentarse como un dirigente sin experiencia previa en cargos públicos. Con el avance de la campaña, consiguió reunir apoyos de distintos sectores de la derecha y se convirtió en uno de los principales referentes de la oposición.

En la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026 obtuvo más de 10 millones de votos y avanzó al balotaje junto con Iván Cepeda. En la segunda vuelta del 21 de junio consiguió la victoria y quedó habilitado para asumir el Gobierno colombiano durante el período 2026-2030.

Las principales propuestas de De la Espriella

La seguridad fue uno de los ejes centrales de su campaña. El entonces candidato planteó una política de mayor confrontación contra las organizaciones criminales y los grupos armados ilegales, además de defender el fortalecimiento de las capacidades militares y policiales. También propuso medidas contra el narcotráfico y una política más estricta frente a las estructuras dedicadas a la extorsión y otros delitos.

En materia económica, De la Espriella planteó reducir el gasto estatal, disminuir impuestos y promover nuevos contratos de exploración petrolera . Su programa estuvo acompañado por referencias a dirigentes internacionales de derecha y por una posición crítica frente a varias de las políticas implementadas durante el Gobierno de Petro.

El nuevo presidente de Colombia asumirá el cargo para el período 2026-2030. EFE

Su campaña también estuvo rodeada de controversias por algunas declaraciones y episodios protagonizados durante la contienda electoral. Organizaciones y sectores políticos cuestionaron determinadas actuaciones y posiciones del entonces candidato, mientras que De la Espriella defendió sus planteamientos y continuó avanzando hasta obtener la Presidencia.

La posesión presidencial será en Cali

De la Espriella asumirá oficialmente el cargo este viernes 7 de agosto en la Arena USC, ubicada dentro de la Universidad Santiago de Cali. La ceremonia tendrá como particularidad que se realizará fuera de Bogotá, algo que no había ocurrido en las posesiones presidenciales anteriores y que fue presentado por el nuevo Gobierno como una señal de descentralización.

El acto contará con la participación de delegaciones oficiales y representantes internacionales. Entre los invitados se encuentra el rey Felipe VI, de España, y los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña; Costa Rica, Laura Fernández; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader; Chile, José Antonio Kast, y Honduras, Nasry Asfura.

Con la posesión, De la Espriella dejará definitivamente el escenario judicial y mediático para asumir la conducción del Ejecutivo. Entre los desafíos iniciales de su administración estarán la seguridad, la situación fiscal, el sistema de salud, el panorama energético y la construcción de acuerdos políticos en un Congreso en el que no cuenta con una mayoría propia.