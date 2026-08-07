Abelardo De La Espriella juró como presidente: “Ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden”.

"Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia", dijo De La Espriella al jurar ante el presidente del Congreso, Honorio Henríquez.

Quién es Ana Lucía Pineda, la empresaria que llega a la Casa de Nariño como primera dama de Colombia

Abelardo De La Espriella juró este viernes como presidente de Colombia para el periodo 2026-2030 en una ceremonia de investidura realizada en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, en el Valle del Cauca. El abogado de 48 años asumió oficialmente la jefatura del Estado y recibió la banda presidencial de manos del presidente del Congreso, Honorio Henríquez, convirtiéndose en el sucesor de Gustavo Petro.

Ante las autoridades y más de mil invitados nacionales e internacionales, De La Espriella pronunció la fórmula de juramento: “Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia”. Tras la imposición de la banda presidencial, recibió el saludo de su familia y el aplauso de los asistentes, mientras en Bogotá se realizaron 21 cañonazos de salva en honor al nuevo jefe de Estado.

La ceremonia de investidura se celebró en Cali y no en Bogotá, una decisión que rompió con la tradición de realizar este acto en el Capitolio Nacional o en la Plaza de Bolívar. El evento contó con la presencia del rey Felipe VI de España, varios presidentes latinoamericanos y destacados dirigentes políticos colombianos.

¿Dónde juró Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia?

La posesión presidencial se llevó a cabo en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, un auditorio universitario ubicado en la capital del Valle del Cauca. La elección de esta ciudad fue presentada por el nuevo Gobierno como un símbolo de descentralización y cercanía con las regiones .

De La Espriella llegó acompañado de su esposa, Ana Lucía Pineda, y de sus cuatro hijos menores de edad. Los invitados esperaron más de una hora el inicio del acto, que reunió a representantes diplomáticos, empresarios, dirigentes políticos y autoridades militares.

Abelardo De La Espriella juró como presidente: “Ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden”. Instagram de Ana Lucía Pineda

¿Quiénes asistieron a la posesión presidencial en Cali?

Entre los invitados internacionales estuvieron el rey Felipe VI de España y los presidentes Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), José Raúl Mulino (Panamá), Luis Abinader (República Dominicana), José Antonio Kast (Chile) y Nasry Asfura (Honduras). También asistió el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Por Colombia estuvieron presentes los expresidentes César Gaviria, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe e Iván Duque. No asistieron Ernesto Samper ni Juan Manuel Santos.

¿Qué dijo Abelardo De La Espriella en su primer discurso como presidente?

Luego de la ceremonia, el nuevo mandatario se trasladó al Cantón Militar Pichincha, en Cali, donde pronunció su primer discurso oficial como presidente. Allí afirmó que Colombia necesita una “regeneración económica” orientada a fortalecer la iniciativa privada, la inversión, la confianza y el empleo digno.

También hizo un llamado a la reconciliación nacional y aseguró que el país debe superar el odio y el resentimiento político para reconocerse “como hijos de una misma patria”.

¿Cuáles fueron los primeros anuncios del Gobierno de Abelardo De La Espriella?

En su intervención, el presidente aseguró que su administración buscará “cerrar un largo capítulo de resignación nacional” y afirmó que comienza una etapa de recuperación del orden, la autoridad y la libertad.

Uno de los anuncios más relevantes fue el regreso de las fumigaciones contra los cultivos ilícitos. De La Espriella sostuvo que implementará herbicidas de última generación y defendió esta política como una herramienta para enfrentar el narcotráfico.

Petro se despidió de la Casa de Nariño

Horas antes de la posesión, Gustavo Petro salió por última vez de la Casa de Nariño en un acto solemne que marcó el final de su mandato de cuatro años. Acompañado por su hija Antonella, agradeció a las Fuerzas Militares y al personal de la Presidencia antes de recibir un último homenaje militar en la Plaza de Armas.

Petro publicó además un mensaje de despedida dirigido a los trabajadores de la Casa de Nariño y aseguró que su salida no representa un adiós definitivo. El mandatario saliente no realizó el tradicional discurso televisado de despedida al país.

Con información de EFE.-