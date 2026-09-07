El presidente de la República, Yamandú Orsi, afirmó este domingo en el Hipódromo Nacional de Maroñas que le “encantan” los encuentros con dirigentes de la oposición porque permiten hablar a fondo y con libertad sobre asuntos complejos, en particular de política internacional, además de favorecer el diálogo que, dijo, “es lo que tiene que ocurrir en Uruguay”.

Al participar en la entrega de galardones del Clásico Presidente de la República, Orsi explicó que las reuniones mano a mano facilitan el intercambio: “Al ser mano a mano te animas a hablar de otras cosas y además, es lo que tiene que ocurrir en Uruguay. Son temas complejísimos los de política internacional. El ida y vuelta es fundamental”.

Consultado sobre el llamado del dirigente Andrés Ojeda a “bajar el tono de confrontación”, el mandatario sostuvo que esa postura cuenta con amplio respaldo: “Todos están pidiendo un poco eso, es parte del acuerdo que nos lleva a tener estas reuniones”, señaló.

Orsi también se refirió al turf, disciplina central del acto en Maroñas, y afirmó que en Uruguay “no tiene techo”: hay “una cantidad de oportunidades que las tenemos que saber explotar mejor”, indicó, y agregó que el Estado tiene “una cuota de responsabilidad” en ese desarrollo. “Vamos a ayudar todo lo posible”, añadió.

En tono más personal, contó una anécdota de su niñez: cuando era chico apostaba en las carreras de caballos y viajaba con su familia en el camión rumbo a San José. “En aquella época lo hacía, después nunca más; lo más probable que si juego le erre”, dijo entre risas.

El presidente asistió al hipódromo para participar del Clásico Presidente de la República y entregar los premios a los ganadores, subrayando la relevancia del turf como actividad deportiva y económica en el país.