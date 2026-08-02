El próximo lunes llegará a Uruguay un cargamento de 343.000 dosis de la vacuna contra el meningococo, informó la ministra de Salud, Cristina Lustemberg, quien adelantó que se habilitará la agenda web para inocular a niños de 9 y 10 años y se reabrirá el registro para aquellos de entre 11 y 15 años que quedaron sin cupo.

Lustemberg explicó que desde la incorporación de esta vacuna al calendario nacional y ante un “aumento inusual de casos”, el gobierno fue ampliando progresivamente los grupos etarios beneficiados.

Ricardo-Rey-Fernandez

“Fuimos aumentando los grupos etarios, de 11, 12 y la vacunación en la nueva agenda”, señaló, y precisó que las dosis llegaron gracias a una compra realizada a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) con acuerdo del Ministerio de Economía y Finanzas.

Según la ministra, las 343.000 vacunas permitirán avanzar en la vacunación de los grupos prioritarios y comenzar a incluir paulatinamente a los menores restantes: niños de 2 a 8 años y jóvenes de 16 a 18 años. La apertura de inscripción para estos últimos se comunicará próximamente por las vías oficiales.

“El objetivo, ante este aumento inusual de casos, y para la tranquilidad de las familias, es vacunar a todas las niñas y niños de 2 a 18 años”, afirmó Lustemberg, que anunció además que, en las próximas semanas, se continuará con la incorporación de niños de 9 y 10 años y la vacunación de los grupos de 13, 14 y 15 años.