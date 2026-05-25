Un hombre de 42 años fue hallado muerto el viernes por la noche en la intersección de Virrey Elío y Vicenza, en el barrio Flor de Maroñas. El caso reavivó el debate sobre la atención a las personas en situación de calle y las responsabilidades del Estado para su protección.

El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, informó que la persona no mantenía contacto con el sistema de protección social desde 2021. “Había estado vinculado entre 2020 y 2021 de forma esporádica; del 2021 para acá no tuvo contacto con ninguna red de protección social del país”, detalló Civila, subrayando que se trata de “personas con nombres y apellidos, con vidas, con trayectorias difíciles”.

Civila defendió la actuación del gobierno ante las críticas de la oposición, en particular del senador Javier García, que cuestionó la ausencia del ministro en la rueda de prensa donde el director del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), Leandro Palomeque, brindó detalles sobre el fallecimiento.

Gonzalo Civila - Ministro de Desarrollo Social Florencia Carvalho

Según el ministro, “el gobierno dio la cara a través del organismo que rige la alerta roja, que es el Sinae”, y recordó que el tema de la situación de calle dejó de ser competencia exclusiva del Mides para transformarse en una política de Estado coordinada por Presidencia.

Como parte de la respuesta estatal, Civila destacó el Plan 365 —la estrategia integral para abordar la situación de calle en todo el país— y las acciones durante la alerta roja por frío extremo. Informó que, de las 3.500 personas atendidas en el marco de esa alerta, más de 3.000 fueron asistidas en refugios del Mides. Además, señaló aumentos en los recursos destinados a la captación: de disponer de dos camionetas en Montevideo se pasó a contar con más de cien personas dedicadas a la tarea, y de 5.000 a casi 9.000 plazas en refugios en un año de gestión.

El ministro reconoció las limitaciones operativas: “Hay una responsabilidad de todo el Estado de no poder encontrar hasta el último uruguayo que está en una situación así y evacuar, en este caso, como lo establece la alerta roja, con una evacuación obligatoria”. También aseguró que poco más del 10% del presupuesto del Mides está destinado a la atención de personas que viven en la calle.

Sobre la presencia del director ejecutivo del Sinae en la conferencia, Civila remarcó que Palomeque “es un cargo de confianza política del gobierno y salió a dar la cara por el gobierno nacional, con el respaldo de todo el equipo de gobierno, inclusive el del ministro de Desarrollo Social”, y defendió su rol de coordinación y liderazgo en la emergencia.

Civila concluyó llamando a dejar de lado las acusaciones políticas: “La gente no quiere ver políticos lamentando fallecimientos ni diciendo: ‘la culpa es uno, la culpa es de otro’; la gente lo que quiere ver es que resolvamos este problema y para eso tenemos que trabajar todos”.

Mientras tanto, la investigación sobre las circunstancias del fallecimiento continúa a cargo de las autoridades correspondientes.