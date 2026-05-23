El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) comenzó las tareas de limpieza, iluminación y cercado en el predio de la antigua Estación Central de AFE, en la Aguada, luego del acuerdo alcanzado en marzo entre el Gobierno y la empresa concesionaria que permitirá al Estado recuperar el espacio.

La ministra Lucía Etcheverry recorrió el lugar este viernes acompañada por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez. Durante la visita inspeccionaron la zona de vías y andenes y recorrieron el interior de la estación, donde técnicos del MTOP realizan una evaluación de las condiciones del predio como paso previo a la apertura de la etapa de recepción de propuestas.

Etcheverry recordó que en llamados anteriores, en 2010 y 2019, se registraron entre 12 y 14 expresiones de interés, cifra que servirá como referencia para la nueva convocatoria. Señaló que la ubicación estratégica del sitio —próxima al puerto— y la existencia de terrenos para nuevas construcciones y de la propia estación, con valor patrimonial, permiten proyectarlo como un espacio polifuncional.

Entre los usos previstos la ministra mencionó actividades comerciales, gastronómicas, culturales, tecnológicas y desarrollos inmobiliarios, con el objetivo de revalorizar la estación y su entorno urbano. Las autoridades indicaron que los trabajos iniciales continuarán mientras se avanza en la definición del proceso para seleccionar propuestas.