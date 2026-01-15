El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, destacó que el objetivo de este paquete de medidas es ofrecer un “alivio inmediato” a los productores más afectados por la falta de lluvias, mientras se mantiene un monitoreo permanente sin declarar aún la emergencia agropecuaria.

La primera de las cinco medidas es el corrimiento de los vencimientos de las obligaciones previsionales. El MGAP solicitó al Banco de Previsión Social (BPS) que postergue los vencimientos de los aportes patronales rurales y se trasladen los pagos de enero a mayo y los de mayo a julio. Con esto se busca evitar la superposición de vencimientos y liberar flujo de caja en un momento crítico para muchos emprendimientos agropecuarios.

La segunda medida busca facilitar el acceso a financiamiento específico. El Banco República habilitará líneas de crédito para paliar las consecuencias de la sequía. En paralelo, el Instituto Nacional de Colonización lanzó créditos de hasta 2 mil dólares, con una tasa preferencial del 5% anual, para pequeños productores familiares para el alumbramiento de agua o la compra de forraje. A esto se suman herramientas de República Microfinanzas para atender situaciones de menor escala.

La tercera medida consiste la autorización del pastoreo en caminos rurales y rutas nacionales. Esta iniciativa, de carácter transitorio, busca garantizar la alimentación del ganado en zonas donde la escasez de pasto se volvió crítica debido a la falta de precipitaciones.

La cuarta medida se centra en el apoyo técnico y operativo. Instituciones como el Instituto Plan Agropecuario, Procría y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) reforzarán la asistencia técnica y la divulgación de buenas prácticas para productores ganaderos, con el fin de optimizar el uso de los recursos disponibles y reducir pérdidas productivas.

La quinta medida consiste en simplificar los trámites vinculados al acceso al agua. A través de un acuerdo con la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua), se agilizarán los registros y autorizaciones de pozos ante el Ministerio de Ambiente, facilitando inversiones rápidas en infraestructura hídrica.