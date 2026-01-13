La resolución se tomó este martes al mediodía luego de una reunión entre las gremiales rurales en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). También se hizo presente el ministro Alfredo Fratti y el subsecretario Matías Carámbula.

Sobre las 16:00 horas, el ministro dará una conferencia de prensa para anunciar las medidas, que no necesariamente pasan por declarar la emergencia agropecuaria.

Las medidas estarán orientadas a postergar pagos y vencimientos de los productores afectados con distintos organismo del Estado, por ejemplo el Banco de Previsión Social (BPS).