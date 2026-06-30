El presidente Yamandú Orsi asumió este martes en Paraguay la presidencia rotativa (pro tempore) del Mercosur y presentó una hoja de ruta para los próximos seis meses que combina medidas comerciales, políticas, educativas y de seguridad, con un marcado énfasis en la cooperación.

En materia de seguridad, Orsi defendió una mayor cooperación regional para el intercambio de información y la coordinación operativa entre los países del bloque. “El delito no conoce de fronteras; la cooperación y la capacidad de respuesta tampoco”, afirmó, y sostuvo que ningún país puede afrontar solo las amenazas transnacionales.

Foto: Presidencia de la República Fuente: Camilo dos Santos Ayala. Camilo dos Santos Ayala

Como ejemplo del esfuerzo conjunto, Orsi recordó la captura reciente en Bolivia del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, que fue extraditado a Estados Unidos donde enfrenta juicios por tráfico de drogas, lavado de activos y narcoterrorismo.

Para el mandatario, esa operación demuestra que la cooperación regional puede dar resultados concretos y urgió a profundizar los mecanismos de intercambio de información.

La cuestión fronteriza figura también entre las prioridades específicas de su gestión: Orsi propuso mejorar la integración en las ciudades limítrofes mediante la modernización de las áreas de control integrado de bienes y personas. Señaló que la verdadera integración se mide por su impacto en la vida cotidiana de las comunidades fronterizas y abogó por soluciones que faciliten el comercio lícito.

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En el frente comercial, el presidente uruguayo destacó la reciente concreción del acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea y anunció su intención de convocar al primer foro empresarial Mercosur-Unión Europea durante su presidencia pro tempore.

Orsi defendió un Mercosur “más abierto y moderno” ante la actual coyuntura internacional y enfatizó que la respuesta a los desafíos globales no puede ser el aislamiento.

Sostuvo que los acuerdos comerciales representan “una oportunidad y también una responsabilidad” y propusieron esfuerzos internos para eliminar trabas que impiden que los beneficios de esos acuerdos se traduzcan en acciones concretas.

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En el terreno político y diplomático, el presidente mostró gestos de solidaridad y posicionamiento regional: expresó apoyo al gobierno y al pueblo de Bolivia frente a la compleja situación que atraviesan; felicitó a Colombia y Perú por sus recientes procesos electorales que definieron a Abelardo de la Espriella y Keiko Fujimori como presidentes electos, respectivamente; y se solidarizó con Venezuela por las víctimas de los terremotos ocurridos en los últimos días.

Orsi también señaló la importancia de la cooperación en educación y capacitación como complemento a la agenda económica y de seguridad, proponiendo iniciativas de intercambio académico y programas de formación técnica que fortalezcan capacidades transfronterizas.