El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, insistió en la necesidad de poner en marcha una ley que obligue a las empresas a informar con antelación de los despidos masivos. El jerarca reiteró la necesidad de enviar un proyecto de ley al Parlamento, luego de que la multinacional alemana BASF anunciara que comenzará una reestructura en sus operaciones que implicará el despido de entre el 30% y el 40% de su plantilla en Uruguay, donde emplea a unos 1.200 trabajadores. Castillo aseguró que el país es competitivo “por la calidad del trabajo y los trabajadores, por la formación y capacitación, por la certeza jurídica, de la certeza legal, de la seriedad de los representantes sociales, tanto de las cámaras empresariales como de la central de trabajadores”. La multinacional fue convocada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para mañana, viernes, instancia en la que el gobierno buscará conocer de primera mano el alcance de la decisión. El ministro señaló que, hasta el momento, su cartera no ha recibido una comunicación oficial por parte de la empresa. “A pesar de que hace 48 o 72 horas que la noticia está circulando en los medios, nosotros oficialmente no tenemos nada de parte de los empleadores”, afirmó. El jerarca sostuvo que Uruguay “no merece ser tratado de esa forma”, al enterarse por trascendidos sobre decisiones que pueden impactar en trabajadores y en la economía del país. Por esta razón, Castillo reiteró el planteo de tener una herramienta legal que obligue a las empresas a informar previamente este tipo de decisiones. “Ya terminamos la redacción con compañero nuestro en la subsecretaría, el doctor Hugo Barreto. Ya está en manos de la revisión jurídica. Creo que en pocos días estamos entregando una carpeta con el proyecto al presidente de la República”, explicó. “Uruguay no merece ser tratado de esa forma, de estar enterándonos por los pasillos cuál va a ser alguna situación de la empresa. Tenemos herramientas, tenemos instrumentos, creo que los mecanismos están accionados de manera tal que si hay dificultades y tienen pensado tomar alguna medida que va a impactar en tanta cantidad de trabajadores y en la economía de nuestro país, el Estado uruguayo, los uruguayos en general merecemos estar enterados de antemano”, enfatizó el jerarca.