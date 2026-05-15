La última encuesta de Equipos Consultores, realizada entre el 21 de abril y el 4 de mayo de 2026 con 704 entrevistas presenciales, muestra un panorama adverso para la presidencia de Yamandú Orsi. Menos de un tercio de la población aprueba su gestión mientras casi la mitad la desaprueba, lo que deja un saldo neto de -21 puntos. Respecto a la medición anterior, la aprobación retrocedió seis puntos y la desaprobación subió ocho, profundizando la brecha negativa que ya se venía observando desde febrero. Como es habitual, las percepciones varían por alineamiento político: los votantes del Frente mantienen una evaluación positiva, en tanto que los electores de la oposición siguen emitiendo juicios mayoritariamente críticos. El dato novedoso de abril es que el deterioro del balance no proviene principalmente de la oposición, sino de quienes apoyaron a Orsi en la segunda vuelta. Aunque ese segmento mantiene un saldo favorable (45% aprueba y 28% desaprueba), la caída en su respaldo explica buena parte del empeoramiento del indicador global. La encuesta abarcó personas de 18 años o más residentes en localidades de 2.000 habitantes o más, y reporta un margen de error máximo de ±3,7% con un nivel de confianza del 95%. Los resultados fueron ajustados por variables demográficas, socioeconómicas y voto anterior. Equipos Consultores financia su sondeo con aportes de medios, organizaciones sociales, empresas, organismos internacionales y partidos políticos.