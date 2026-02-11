La directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, explicó que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) se enteró de la decisión de la multinacional alemana BASF Services Americas a través de la prensa y confirmó que se convocará a la empresa para conocer los motivos de la reestructura anunciada. Barrios indicó que el MTSS quiere interiorizarse sobre el alcance del proceso y las razones que llevaron a la multinacional a anunciar una reducción de entre 30% y 40% de su plantilla en Uruguay, donde emplea a unos 1.200 trabajadores. La información preliminar que maneja el gobierno es que BASF evalúa reducir su operativa en Uruguay para trasladarla a India, donde la empresa cuenta con condiciones más competitivas en términos de costos, una decisión que no se limitaría únicamente al país. “La versión es que incluso va a retirar la operativa de otros países; no es solamente un tema con Uruguay”, afirmó la directora nacional de trabajo en declaraciones a Canal 10. Barrios dijo que los indicadores del mercado laboral muestran que este tipo de situaciones se producen en determinados sectores, particularmente en empresas que redefinen sus estrategias operativas y de localización. “Las empresas toman decisiones en función del contexto del mundo: se instalan y algunas se van”, explicó. En ese marco, Barrios destacó la preocupación del gobierno por el impacto laboral de esta anunciada reestructura y adelantó que ya se trabaja en conjunto con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) para reforzar las herramientas de capacitación y reconversión de los trabajadores afectados.