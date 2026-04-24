Los partidos de la oposición tiene previsto convocar a los titulares del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Gabriel Oddone y Juan Castillo, al Parlamento ante los posibles cambios en las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) que se vienen discutiendo en la instancia de Diálogo Social que impulsa el gobierno. “La bancada de la Coalición, que se acaba de reunir, reafirma su total rechazo al pronunciamiento y el acuerdo que el PIT-CNT con el Frente Amplio llegaron a apropiarse de las cuentas individuales de los trabajadores que hoy están administradas por las AFAP”, aseguró el senador nacionalista Javier García. El legislador opositor argumentó que desde el gobierno se “desconoce un pronunciamiento popular de hace apenas un año donde se convocó a los uruguayos y más de 60% de ellos, y dentro de ellos muchos que votaron también del FA, quisieron mantener el sistema previsional, las cuentas individuales y la administración de las AFAP”. En segundo lugar, aseguró que “es un camino muy peligroso que ya se ha recorrido en otros países de América”, como Argentina y Colombia. “Es abrir la puerta para apropiarse y utilizar los ahorros individuales de los trabajadores para jubilación y para pensiones con fines que no son los que los trabajadores destinan de su salario”, dijo García. “El gobierno tiene que entender que el ahorro jubilatorio no es del gobierno, es de los trabajadores que lo depositan en una cuenta para que se los administren bien y lo puedan tener llegado el momento del retiro”, sostuvo. “El Ministerio de Economía tuvo representantes adentro de quienes tomaron estas decisiones, así que no puede mirar para el costado. Es protagonista de esta decisión que se apropia de los ahorros de los trabajadores y pisotea la voluntad popular”, insistió García. Por su parte, el senador del Partido Colorado, Robert Silva, también cuestionó los eventuales cambios en las AFAP y expresó una “extrema preocupación” por el rumbo del debate previsional y cuestionó el proceso que derivó en el plebiscito. “Le tomaron el pelo a la gente. Juntaron firmas, gastamos cientos de miles de dólares convocando un plebiscito, y más del 60% dijo que no quería que le tocaran sus ahorros”, señaló Silva. El senador criticó el llamado Diálogo Social, al que acusó de avanzar en cambios que la ciudadanía ya rechazó. “Ahora, en este llamado diálogo social, nos meten la mano en el bolsillo. Nos van a cambiar el régimen previsional. Van a modificar el régimen de las AFAP”, sostuvo. “Van, sin duda, a perjudicarnos a partir de decisiones que están tomando que son muy malas y que sobre todas las cosas van en contra del interés de la gente”, agregó. En ese sentido, llamó a la ciudadanía a mantenerse alerta frente a lo que calificó como una “gravísima situación” y reclamó dar “dura batalla” contra los cambios propuestos.