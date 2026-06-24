“Nos movilizamos para quebrar el cero, por condiciones dignas de aprendizaje y trabajo”, señaló el sindicato y convocó a diferentes actividades como concentraciones, ocupaciones, volanteadas, charlas y talleres.

Este paro ocurre un día antes del Consejo de Ministros que convocó el presidente Yamandú Orsi para este viernes 26, donde está previsto que el gabinete afine los detalles del proyecto de ley de Rendición de Cuentas que se debe remitir al Parlamento antes del 30 de junio, para su consideración en primera instancia en la Cámara de Diputados por un plazo de hasta 45 días.

Los sindicatos reclaman mayor presupuesto para invertir en infraestructura, cargos de apoyo, horas docentes y psicólogos en los centros educativos. Además, los docentes denuncian sobrepoblación de alumnos en clases de educación media.

Los gremios plantean que de no ocurrir un incremento, el presupuesto educativo caerá en este período de gobierno en relación al PIB.

El gremio de profesores solicitó la semana pasada una reunión con el presidente Yamandú Orsi y con las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para buscar un incremento presupuestal.

Además, representantes de la coordinadora de sindicatos educativos se reunieron con autoridades de ANEP por el presupuesto, tras lo cual resolvieron el paro citado.

Después de que el equipo económico del gobierno anunciara las prioridades para otorgar incrementos y que la educación no estuviera mencionada entre ellas, las autoridades de la educación resolvieron hacer un pedido incremento presupuestal de 3 mil millones de pesos, según anunció el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani.