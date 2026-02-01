El director nacional de Artesanía, Pequeñas y Medianas Empresas, Luis Inzaurralde, renunció a su cargo que ocupaba desde el comienzo del gobierno de Yamandú Orsi. Su salida se explica en varias “diferencias con la ministra” de Industria, Fernanda Cardona, a partir de las cuales comenzó a “perder autonomía”.

“Me retiré mal. Me fui muy ofendido. No podía seguir trabajando con la incomodidad que sentía”, aseguró Inzaurralde quien proviene del rubro del comercio minoristas y ha desempeñado una trayectoria como socio y directivo del Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (Cambadu).

Desde el Ministerio de Industria, Energía y Minería se informó que en la carta de renuncia, que fue aceptada, el ahora ex director manifestó “motivos personales”. La ministra Fernanda Cardona, quien viajó a China en la misión oficial con el presidente Orsi, no realizará declaraciones por el momento sobre esta dimisión.

En la cartera se señaló que Inzaurralde no tuvo problemas importantes con la ministra Cardona y que en los últimos días de diciembre el ahora ex jerarca mantuvo una reunión de evaluación de su gestión, en la que se le realizaron algunas observaciones. Según voceros de la cartera Inzaurralde planteó varios temas relacionados con su vida privada, como su salud y asuntos familiares.

Sin embargo, en declaraciones a Montevideo Portal el ex director explicó que se fue “muy molesto y ofendido” con Cardona y con buena parte de sus asesores. “Son varias las razones”, dijo y apuntó que si hablara al respecto le haría “daño a mucha gente”.

“No se me tuvo confianza. Para nada”, aseguró Inzaurralde quien explicó que tomó la decisión de sumarse al gobierno con la condición de trabajar en territorio y viajando al interior del país.

Sin embargo, detalló que desde el inicio se encontró con un presupuesto muy limitado, y por esa razón se centró en buscar alianzas con el sector privado y con las intendencias departamentales.

Pero, de acuerdo a su relato, la ministra no avalaba convenios con las intendencias que no fueran del Frente Amplio. “Se pudieron hacer convenios con alcaldes que hubieran sido un éxito, pero desconfían de la oposición”, sostuvo.