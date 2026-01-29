El presidente Yamandú Orsi y una delegación de ministros y de empresarios comienzan este jueves 29 su viaje que los llevará a China desde este domingo 1º de febrero hasta el próximo sábado 7.

La delegación uruguaya está integrada por Orsi, el prosecretario de Presidencia, Jorge Día, el canciller y la vicecanciller, Mario Lubetkin y Valeria Csukasi, el subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, el ministro y subsecretario de Ganadería, Alfredo Fratti y Matías Carámbula, el rector de la Universidad de la República, Héctor Cancela, y el presidente del Banco República, Álvaro García.

Está previsto que la comitiva llegue el domingo 1º de febrero y, según el itinerario compartido por Cancillería, se prevé que ese día visiten el Museo de Historia del Partido Comunista de China.

El lunes 2 las autoridades de gobierno y la delegación empresarial visitarán la Gran Muralla, y más tarde recorrerán la Ciudad Prohibida.

El martes 3, fecha en que se celebran los 38 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Uruguay y China, se desarrollará una cumbre presidencial bilateral.

El presidente Orsi se reunirá unos 40 minutos con su homólogo chino, Xi Jinping, y luego se producirá una ceremonia de firma de más de 30 acuerdos bilaterales sobre temas comerciales, agrícolas, de innovación, tecnología y logística.

Fuente: Presidencia de Uruguay

Más tarde, ese mismo día, la delegación oficial visitará el Mausoleo de Mao Zedong, para luego mantener otras dos reuniones bilaterales: primero con el primer ministro Li Qiang y luego con el presidente de la Asamblea Nacional Popular, Zhao Leji.

El miércoles 4 la delegación oficial visitará la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, acompañados de actores de ciencia y tecnología. En ese lugar mantendrán una “breve audiencia” con las autoridades del instituto y, posteriormente, visitarán un centro deportivo y firmarán acuerdos de ciencia y tecnología.

El jueves 5 la comitiva irá al puerto de Shanghái, y luego una parte de las autoridades del gobierno se reunirá con jerarcas del gobierno de dicha ciudad.

El viernes 6 habrá una actividad en la Universidad Tongji y luego almorzarán con la Unión de Exportadores. Más tarde, se prevé que haya una declaración de prensa para, finalmente, realizar una reunión con las delegaciones y uruguayos residentes en China.

Las autoridades y empresarios uruguayos volverán a Uruguay desde Shanghái el sábado 7 de febrero.