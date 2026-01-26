La diputada Tatiana Antúnez (Frente Amplio) y Paula de Armas (Partido Colorado) presentarán un proyecto de ley que prevé revisar los procedimientos de adopción y seguimiento, además de contemplar la diversidad de tipos de familias.

Antúnez explicó que en la actualidad existen varias dificultades al tener que pasar por varias instancias judiciales. “Esto hace que sea algo costoso. En este proceso judicial incluso hay cuestiones que tienen que ver con los privilegios. Si tengo la capacidad de sostener un juicio de tenencia, que implica contratar de técnicos especializados, abogados para la defensa, para la defensa de niños y niñas, lleva un nivel de costo que no todas las familias pueden afrontar”, dijo la legisladora del Frente Amplio.

Una referencia para implementar cambios que tomó la diputada Antúnez es la experiencia de la politóloga Soledad González, quien inició el proceso de adopción en el año 2016 y conoció a su hija cinco años después. Recién a fines de 2024 logró la tenencia definitiva.

Recordó que realizó un pedido de informes, a las autoridades del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) para que se detallen los procesos de adopciones, cómo están integrados los equipos, qué cantidad de técnicos tienen, qué tipo de formación tienen esos técnicos y qué concepciones de familias se manejan.