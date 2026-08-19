El Banco Central del Uruguay (BCU) resolvió mantener la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 5,75%, al evaluar que las condiciones actuales de la economía permiten preservar el proceso de desinflación sin alterar el equilibrio de expectativas.

La decisión se tomó en un contexto en el que las proyecciones oficiales de inflación se ubican en 4,5% anual, un nivel que coincide con las expectativas de los agentes financieros. Según el comunicado del organismo, este comportamiento refuerza la percepción de que la inflación continuará dentro del rango de tolerancia en los próximos meses.

Sin embargo, el BCU señaló que t odavía existen componentes más persistentes dentro de la inflación, en particular algunos servicios, que continúan mostrando niveles relativamente elevados y requieren seguimiento específico. En ese sentido, el último informe del Índice de Precios del Consumo (IPC) mostró que los precios de los no transables —principalmente servicios locales— aumentaron 5,8% en el último año, mientras que los transables subieron 2,2%.

El Comité de Política Monetaria también destacó que las expectativas de inflación a dos años permanecen alineadas. Tanto analistas como mercados financieros la ubican en 4,5%, mientras que entre los empresarios asciende a 5%. “Hay consenso de que la inflación permanecerá dentro del rango de tolerancia”, subrayó el organismo.

A nivel internacional, el Central advirtió que persiste un sesgo hacia una mayor inflación y un menor crecimiento global, condicionado por tensiones geopolíticas, en particular el conflicto en el Golfo Pérsico. Ese escenario obliga, según la autoridad monetaria, a mantener una postura cautelosa.

En el plano interno, el BCU indicó que la actividad económica en Uruguay se expande por debajo de su crecimiento potencial y que el mercado laboral se mantiene relativamente estable. Bajo ese diagnóstico, consideró que sostener la tasa en su nivel actual es la alternativa más adecuada para preservar la estabilidad de precios y afianzar las expectativas en torno a la meta inflacionaria.