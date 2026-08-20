Según el organismo, la profundización de un sistema de baja presión comenzará a afectar al país desde la tarde de este miércoles 19 y se extenderá hasta la tarde del jueves 20, con precipitaciones y tormentas puntualmente fuertes.

Las zonas más comprometidas serán el norte, centro y este del territorio nacional. Inumet prevé acumulados de entre 40 y 80 milímetros, y advirtió que en las zonas de tormenta podrían registrarse rachas de viento fuertes, caída de granizo e intensa actividad eléctrica.

Además, desde la tarde del jueves 20 hasta la tarde del viernes 21 se espera un aumento del gradiente de presión por la formación de una depresión sobre el país, lo que generará vientos fuertes y persistentes del sector sur.

En ese período, los vientos persistentes oscilarían entre 40 y 60 km/h, con rachas de 60 a 80 km/h. El fenómeno afectará primero al litoral oeste y luego se desplazará hacia el este, alcanzando las zonas costeras, detalló Inumet.