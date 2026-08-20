El Ministerio de Salud Pública (MSP) llevará adelante este jueves una jornada nacional de vacunación contra el meningococo dirigida a niños y adolescentes de entre 9 y 15 años, con actividades en distintos puntos del país.

En Montevideo y Canelones se habilitaron 15.000 cupos, pero la vacunación será únicamente para quienes pertenezcan al grupo etario establecido y hayan obtenido previamente un turno a través de la web del ministerio, ya sea para vacunarse en el Auditorio del Sodre o en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU). Este miércoles, sobre las 20 horas, la página del MSP mostraba un mensaje de error para ambos departamentos: “No hay recursos disponibles para la agenda seleccionada”.

Para acceder a la vacuna, será obligatorio presentar la cédula de identidad del niño o adolescente. En el caso de los niños de 2 meses, 4 meses y 15 meses para la vacuna MenB, así como los de 12 meses para la vacuna Menfive, no será necesario agendarse. En tanto, en los vacunatorios del interior del país la atención será sin agenda previa.

La directora de Salud, Laura Llambí, exhortó a las familias a concurrir con la documentación correspondiente, ya que la vacuna será administrada únicamente a quienes figuren agendados con lugar y fecha confirmados. Además, sostuvo que la agenda se irá actualizando y que nuevos cupos se habilitarán de forma periódica. “El ritmo de vacunación con el que se viene es bueno”, afirmó.

La jornada se desplegará en múltiples departamentos, con puestos en centros de salud, hospitales, policlínicas y espacios públicos. En algunos casos, como Salto, la actividad fue reprogramada para el viernes 21 de agosto por razones climáticas.

Entre los puntos habilitados figuran sedes en Treinta y Tres, Canelones, Rivera, Soriano, Rocha, Tacuarembó, Durazno, Maldonado, San José, Lavalleja, Florida, Paysandú, Colonia, Artigas, Cerro Largo y Río Negro, con horarios que varían según cada localidad.

La campaña apunta a reforzar la cobertura frente a una enfermedad potencialmente grave, en una jornada que busca facilitar el acceso a la inmunización en todo el territorio nacional.