Uruguay colocó en el exterior 486.893 toneladas de carne vacuna, al 29 de noviembre de 2025, con un crecimiento interanual de 6,5%, ingresos por 2.442,78 millones de dólares y un precio promedio de 5.017 dólares por tonelada, según los datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

Este incremento anual de los ingresos, de 27,4% frente al año 2024, tiene que ver con un mayor volumen de ventas, como por una recuperación generalizada de los valores internacionales que experimentaron una suba de casi 20% respecto al año anterior.

China se mantiene como el principal destino en facturación con 862,842 millones de dólares, un 14,2% más que 2024, mientras que en volumen acumuló 175.799 toneladas.

Pablo

El bloque de Estados Unidos, Canadá y México (Usmca) volvió a ser el mercado de mayor expansión en valor, con ventas por 942,58 millones de dólares y un incremento interanual de 33,2%. Entre estos países, Estados Unidos concentró 859,66 millones de dólares y Canadá 50,49 millones de dólares.

La Unión Europea (UE) también consolida su crecimiento como destino con 599,647 millones de dólares, un aumento de 65,3% interanual, y lideró los precios promedio con cerca de 9.009 dólares por tonelada.

El Reino Unido también mostró una suba destacada con 51,079 millones de dólares, equivalente a un alza de 60,2% interanual, mientras que Israel redujo sus compras a 94,55 millones de dólares (-6,9%) y Japón importó por 60,26 millones de dólares (-4,2%).