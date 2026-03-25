El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, señaló que el crecimiento real Producto Interno Bruto (PBI) se produce en medio de un contexto en el que el gobierno descarta la aplicación de nuevos ajustes fiscales y se mantiene alerta sobre la evolución económica. El PBI registró en 2025 un crecimiento real de 1,8% respecto a 2024, según informó el Banco Central del Uruguay (BCU). La cifra quedó 0,8 puntos porcentuales por debajo de la meta del 2,6% incluido en el presupuesto nacional. En declaraciones realizadas tras un encuentro con la Confederación de Cámaras Empresariales, Oddone explicó que sigue con atención tanto el desempeño de la actividad económica como fiscal. En ese sentido, subrayó que “el ajuste fiscal está procesado, está incluido en la Ley de Presupuesto” que se votó el año pasado. El ministro ha destacado en otras oportunidades que el ajuste ha sido “moderado” en el sentido de que no afecta el gasto para evitar un efecto recesivo en la economía, y que “pone énfasis en recargar a aquellos agentes económicos que tienen más capacidad de contribución”. Ahora, dijo el jerarca, se está “siguiendo con detenimiento la evolución de la economía y la evolución del escenario fiscal” para ver si es necesario un arreglo, pero por ahora las autoridades se mantienen “solamente vigilantes a este proceso”. Oddone describió el momento actual como una fase de desaceleración, aunque sigue con números positivos. “Creemos que estamos en una economía que se desaceleró, pero que está en terreno de crecimiento”, sostuvo. Agregó que el nivel de actividad se ubica levemente por debajo de lo esperado, aunque con indicios de mejora hacia el cierre de 2025. El ministro también se mostró proclive a la idea que la ciudadanía pueda participar en las empresas públicas y la posibilidad de canalizar inversión privada hacia proyectos estratégicos. Destacó el anuncio de la creación de una planta solar en Baygorria, en el departamento de Durazno, como un ejemplo de instrumentos que buscan ampliar la participación de la población en este tipo de emprendimientos. Odonne se mostró “partidario” de la iniciativa propuesta por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y aseguró que se debe “avanzar en la dirección”. Sobre el impacto de la guerra en Medio Oriente, el ministro señaló que el aumento del petróleo “subió de 70 dólares el barril a por encima de 100 dólares. No es inocuo para un país importador del petróleo. Estamos evaluando algunas medidas que están bajo nuestro control, como el precio de los combustibles. Todavía no tenemos una decisión tomada”. “En principio, en el ajuste bimestral que este país definió como regla, supondría que el ajuste tuviera lugar el mes que viene, pero estamos evaluando”, dijo.