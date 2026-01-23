Las exportaciones industriales totalizaron 918 millones de dólares en diciembre, lo que representa una suba del 10,7% interanual, de acuerdo a los datos del informe mensual de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU).

El desempeño de 2025 acumuló una suba del 2,5% respecto a 2024 y alcanzó 10.471 millones de dólares, según el último informe de la Cámara de Industrias del Uruguay

El mes de diciembre de 2025 estuvo marcado por la diferencia entre el núcleo industrial -que no incluye a las zonas francas- y los sectores asociados a celulosa y concentrados.

De esta manera, alcanzó 665 millones de dólares en diciembre, registrando un aumento del 11,9%. En tanto, el acumulado del año, las exportaciones del núcleo industrial aumentaron 8,8% en comparación con igual período de 2024.

Por su parte, las manufacturas de origen industrial volvieron a registrar una fuerte caída y se situaron en 135 millones de dólares, lo que representa una baja del 19,9% en la comparación con diciembre de 2024.

En el acumulado del año, las manufacturas de origen industrial cayeron un 8,6% en comparación con el mismo período de 2024.

Este impacto negativo se debe a la baja de las exportaciones de vehículos automotores, afectadas por la caída en la producción de la planta de Nordex tras un gran incendio ocurrido a principios de 2025.

A esto se sumó un desplome casi total en las ventas de cables eléctricos debido al cierre de la planta de Yazaki, en la ciudad de Las Piedras (en Canelones) y una baja más moderada pero persistente en productos plásticos, vinculada a la menor demanda regional.

El informe señala que las exportaciones de pesticidas fueron de las colocaciones que más incidieron positivamente en las colocaciones del último mes del año, con un 2%.

Por otra parte, las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario en diciembre de 2025 fueron de 520 millones de dólares, lo que significa un aumento del 24,7% respecto al mismo período en 2024. En tanto, en el acumulado del año, estas colocaciones registraron un aumento del 14,9% en comparación a 2024.

En este rubro se destacan los frigoríficos, con una suba del 40%, la elaboración de aceites y grasas con un aumento del 243% y los productos lácteos con aumentos del 6%. Por el contrario, las exportaciones de curtido de cueros disminuyeron 45% respecto al mismo mes de 2024.