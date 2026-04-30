Una pérdida de petróleo detectada este miércoles en el oleoducto que transporta crudo desde José Ignacio hacia la refinería de La Teja, obligó a Ancap a detener el bombeo y desplegar personal técnico para controlar la situación. El hecho se produjo en el kilómetro 89 de la ruta Interbalnearia. Según informó la empresa, se trató de una pequeña fuga que fue contenida en el área afectada. Los equipos operativos procedieron a la remoción del material y a la restauración del suelo comprometido, mientras avanzan las tareas de reparación de la avería para retomar la operación normal del ducto. Ancap indicó que, además de intervenir para sellar la pérdida, realiza un proceso de evaluación de las causas que provocaron el incidente. Una vez finalizadas las reparaciones, se implementará un seguimiento y monitoreo del entorno para verificar las condiciones ambientales y acompañar las acciones de recuperación. La empresa señaló que mantiene un plan de mantenimiento preventivo del ducto en varios tramos, dando prioridad a los sectores más sensibles de la estructura, incluido el punto donde se produjo la fuga. El hecho fue comunicado al Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed), al Ministerio de Ambiente y a la Intendencia de Maldonado.