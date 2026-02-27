El Poder Ejecutivo fijó este viernes los nuevos precios de los combustibles que regirán durante marzo y abril: las naftas registran una baja cercana al peso por litro, el gasoil baja $ 1,58 y el precio del kilo de supergás permanece sin cambios. Entrarán en vigencia el 1º de marzo: Nafta Súper 95 a $76,88 (antes $77,79, baja $0,91); Nafta Premium 97 a $79,40 (antes $80,30, baja $0,90); Gasoil 50‑S a $47,32 (antes $48,90, baja $1,58); Gasoil 10‑S a $54,32 (antes $55,90, baja $1,58). El supergás se mantiene en $88,46 por kilo, precio vigente desde el 1 de setiembre de 2025. El decreto que establece las nuevas tarifas fue suscripto por el presidente Yamandú Orsi, la ministra de Industria, Energía y Minería Fernanda Cardona y el ministro de Economía y Finanzas Gabriel Oddone. Según el Ejecutivo, la decisión se basó en el informe de referencia de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), que consideró los precios de paridad de importación de enero y febrero, el factor de ajuste, los márgenes de distribución y las tasas e impuestos aplicables.