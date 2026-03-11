El gobierno extendió por 90 días la emergencia agropecuaria debido al déficit hídrico que afecta a amplias zonas del país y anunció nuevas medidas de apoyo para productores ganaderos, lecheros, agrícolas y de granja, que incluyen facilidades fiscales para la compra de gasoil, corrimiento de vencimientos financieros. La decisión fue anunciada por el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, durante la inauguración oficial de la cosecha de arroz realizada ayer en Cebollatí, en el departamento de Rocha. Allí el ministro subrayó la importancia del sector arrocero para la economía nacional. Aunque ocupa cerca del 1% del área agropecuaria del país, el arroz se ubica como el sexto rubro exportador y cerca del 95% de la producción se destina a los mercados internacionales, señaló el jerarca Una de las nuevas medidas habilita utilizar certificados de la Dirección General Impositiva (DGI) para la compra de gasoil por hasta el 10% del consumo registrado entre marzo y mayo de 2025. Además, el gobierno acordó con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) una reducción significativa en la comisión del Sistema Nacional de Garantías para Empresas, que pasó de aproximadamente 3% a 0,6% anual para micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por la emergencia agropecuaria, con el objetivo de facilitar el acceso al crédito. Otra de las medidas incluye el corrimiento de vencimientos financieros para productores con compromisos vigentes, particularmente en el caso del sector arrocero que mantiene obligaciones con el Banco República (BROU). La iniciativa busca otorgar mayor margen financiero a los productores mientras se estabilizan las condiciones climáticas. Fratti explicó que el área alcanzada por la emergencia se amplió. En la actualidad, abarca la totalidad de los departamentos ubicados al sur del Río Negro y algunas seccionales al norte de ese curso de agua. Desde comienzos de año el gobierno viene aplicando diversas medidas para mitigar el impacto del déficit hídrico. ✔ La postergación de vencimientos de aportes patronales rurales ante el Banco de Previsión Social y el Banco de Seguros del Estado. ✔ La habilitación del pastoreo en fajas adyacentes a rutas nacionales y caminos rurales. ✔ Líneas de crédito específicas para productores a través del BROU y de República Microfinanzas.