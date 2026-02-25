El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) declaró este martes la emergencia agropecuaria por déficit hídrico por 90 días para los rubros de ganadería, lechería, agricultura y granja en Canelones, Maldonado, Montevideo y seccionales seleccionadas de Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Rocha, San José y Treinta y Tres. La resolución detalla las seccionales policiales afectadas en cada departamento —incluyendo la totalidad de Canelones, Maldonado y Montevideo— y fue adoptada tras un informe de la Comisión de Emergencias Agropecuarias, conformada por MGAP, Inumet y MEF, que detectó empeoramiento en índices técnicos como el Índice de Precipitación Estandarizado (IPE) y el Porcentaje de Agua en el Suelo (PAD). El ministro Alfredo Fratti explicó a Subrayado que “una lluvia no determina ni corrige lo que se viene acumulando durante meses” y que la declaración se apoya en fundamentos técnicos. El MGAP desplegará equipos para recorrer las zonas afectadas y relevar necesidades, con especial énfasis en medidas de emergencia ajustadas a cada realidad local. Fratti aclaró que la estrategia del gobierno no apunta por ahora a otorgar subsidios directos, sino a facilitar acceso a créditos, fletes y otras herramientas financieras. Entre las opciones planteadas figura el uso de garantías a través del SiGa y la eventual utilización de certificados de descuentos de BPS y DGI para aliviar costos como combustibles o el pago de deudas bancarias. Desde enero y febrero el MGAP ya había activado medidas de apoyo: autorizó pastoreo en franjas naturales junto a rutas, promovió asistencia financiera del Banco República a micro y pequeños productores, lanzó líneas de crédito especiales para productores familiares y préstamos para compra de forrajes mediante ANDE y República Microfinanzas. La cartera advirtió que la situación es dinámica y que la próxima semana habrá una nueva instancia de evaluación; no descartó ampliar la emergencia a otras seccionales si el monitoreo técnico lo requiere, mientras se mantiene coordinación con Inumet e INIA-GRAS para seguir la evolución del déficit hídrico.