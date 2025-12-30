En conferencia de prensa, el Ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone y el subsecretario Martín Vallcorba, hablaron sobre el decreto del Poder Ejecutivo que prevé cambios en el Costo Promedio Equivalente (CPE) que afecta los aportes que realizan los contribuyentes al Fondo Nacional de Salud (Fonasa).

El ministro indicó que el cambio fundamental tiene que ver con la metodología en la estimación del CPE. Concretamente dijo que el cambio “era una recomendación formulada por los servicios técnicos del Ministerio de Economía hace mucho tiempo, desde el año 2019″.

Oddone dijo que estos cambios no requieren de modificaciones legales, porque la metodología ya está establecida en el decreto. De este modo, aseguró, no se modifican los derechos de los usuarios a tener devolución de Fonasa. “La devolución sigue estando vigente, lo que simplemente ocurre es que hay un cambio en cómo se calcula el costo promedio. En la medida que el costo promedio integra el criterio de la devolución, afecta la devolución de los usuarios”, afirmó el jerarca.

Por su parte, el sub secretario, Martín Vallcorba, explicó que el Costo Promedio Equivalente (CPE) refleja el costo que le genera al Seguro Nacional de Salud la atención que el seguro le da a cada uno de los beneficiarios a lo largo de su vida.

En síntesis, el cambio consiste en como se calcula el CPE. Actualmente el cálculo se hace de acuerdo a la reglamentación de 2011, desde el nacimiento hasta la muerte de la persona, teniendo en cuenta su expectativa de vida de 75 años en el caso de los hombres y de 81 para las mujeres.

En este sentido, Vallcorba indicó que esa metodología de cálculo arroja un costo que termina siendo menor que el que el seguro enfrenta en la actualidad, y por eso ahora deciden hacer este cambio.

De esta manera, el impacto en la menor devolución del Fonasa será de entre 70 y 80 millones de dólares. Vallcorba dijo que esa menor devolución impactará también en la reducción del déficit del Fonasa que fue de 820 millones de dólares en 2024.