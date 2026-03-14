En la Fiesta de la Patria Gaucha en Tacuarembó, el presidente Yamandú Orsi confirmó que el Ministerio del Interior presentará antes de fin de mes el Plan Nacional de Seguridad Pública y adelantó propuestas clave para enfrentar la evolución del crimen organizado. Orsi señaló que hay “unanimidad” para impulsar un “gran acuerdo nacional” en materia de seguridad y destacó el trabajo conjunto de Policía, Fiscalía y Justicia, aunque reconoció que los resultados pueden variar según las circunstancias. Entre las iniciativas que prevé el plan, el mandatario mencionó la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, una propuesta que, admitió, “genera polémica” pero que busca articular mejor las políticas relacionadas con el sistema penal y los derechos fundamentales. El presidente también planteó la necesidad de revisar el Código del Proceso Penal (CPP) para evaluar qué cambios son necesarios y modernizar la gestión institucional. Subrayó, además, la importancia de incorporar más tecnología a las tareas de inteligencia policial y expresó su intención de que Uruguay cuente con una agencia de inteligencia de mayor nivel: “hoy tenemos poca cosa”, afirmó. Para Orsi, la inteligencia es “una herramienta clave” y muchas operaciones exitosas se deben a un trabajo de inteligencia bien hecho. Orsi advirtió que no se trata solo de voluntad política, sino de mantenerse “un escalón arriba” frente a la creciente sofisticación tecnológica del delito. En ese sentido, convocó a “hacer un parate” para pensar propuestas nuevas que fortalezcan la prevención y la respuesta estatal ante la criminalidad. El Plan Nacional de Seguridad Pública será presentado oficialmente por el Ministerio del Interior antes de que concluya el mes, con el objetivo de abrir un debate amplio y buscar consensos sobre las medidas a implementar.