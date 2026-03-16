El presidente Yamandú Orsi encabezará este lunes al mediodía una reunión en la Torre Ejecutiva con su gabinete de seguridad, liderado por el ministro del Interior, Carlos Negro, en la que se presentará el avance del Plan de Seguridad que se viene preparando desde hace varios meses. El encuentro busca afinar la coordinación entre las distintas carteras involucradas antes de la presentación pública del documento. El plan, anunciado por Orsi ante la Asamblea General el 2 de marzo, y en más de una ocasión por el ministro del Interior, sistematiza medidas en curso y acciones a mediano plazo que el gobierno define como necesarias para abordar la criminalidad desde una perspectiva integral. Según dijo el ministro en entrevista con diferentes medios de comunicación, el paquete supera el centenar de propuestas que combinan políticas de prevención, endurecimiento penal en áreas puntuales y reformas administrativas. Una de las novedades que plantea la coordinación interministerial es el involucramiento de Mides, ASSE, Vivienda, Defensa y ANEP, lo que refleja la intención de integrar políticas sociales, salud, educación y logística para intervenir en zonas de mayor vulnerabilidad. En materia de infraestructura y seguridad pública, el plan contempla la construcción de dos cárceles de máxima seguridad en predios del Ministerio de Defensa, una medida que apunta a mejorar la gestión de población carcelaria considerada de alto riesgo. El anuncio reavivó el debate sobre la estrategia penitenciaria y su relación con la reducción de la violencia en las calles. Desde la oposición se han multiplicado las críticas por la demora en la entrega del material completo, argumentando que más de 100 medidas requieren mayor transparencia y plazos concretos. Voces críticas solicitan además estudios de impacto y una estimación clara del costo fiscal de las propuestas. En respuesta, el gobierno sostiene que la presentación formal del 26 de marzo permitirá despejar dudas y que la fase previa de diálogo busca precaver deficiencias operativas. Las próximas semanas serán claves para medir la viabilidad técnica y política de un plan que combina intervenciones inmediatas con reformas estructurales.