El ministro del Interior, Carlos Negro, aseguró que el plan nacional de seguridad que será presentado públicamente este mes junto al presidente Yamandú Orsi, no es una iniciativa nueva, sino la “sistematización” de una estrategia que ya estaba armada desde el inicio del gobierno. En rueda de prensa, Negro explicó que el plan “viene creado desde el 1º de marzo” y que el 5 de marzo fue comunicado a las direcciones de la Policía Nacional y a los jefes de Policía en un acto en la Guardia Republicana, donde se expusieron los siete ejes que guiarán la gestión del Ministerio. “Hablo de sistematización del plan porque no es la creación del plan”, señaló. El ministro añadió que las medidas que se presentarán este mes reflejan los aportes obtenidos en un diálogo con la sociedad civil, partidos políticos y organizaciones públicas y privadas. Preguntado sobre la implementación práctica de las medidas, Negro sostuvo que “muchas de las medidas, por supuesto, sí [se están aplicando]” y aseguró que los datos de delitos “han bajado prácticamente en todos ellos”, atribuyendo esa mejora a “una acción planificada de la estrategia policial del Ministerio del Interior”. La presentación oficial, adelantada por el presidente Orsi en su discurso ante la Asamblea General el 2 de marzo, se realizará a fines de marzo. El plan llega tras meses de trabajo y consultas públicas. El 8 de diciembre de 2025 el Ministerio del Interior difundió las propuestas surgidas de los llamados “encuentros por seguridad”. En julio de 2025 se dio a conocer el cronograma de esos encuentros, que funcionaron entre agosto y diciembre; en enero de 2026 se realizó un resumen y se aprobó una batería de nuevas medidas que, según la hoja de ruta, debían someterse a una etapa de “control y validación social” en febrero. En ese marco, dirigentes del Frente Amplio, entre ellos el ministro Negro —quien ya había mostrado un adelanto del plan ante la fuerza política— y el presidente del FA, Fernando Pereira, calificaron el documento como “un punto de partida” para la política de seguridad del gobierno.