El secretario de Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, respondió en el departamento de Florida a las críticas de la oposición en materia de seguridad y aseguró que en lo que va de esta administración bajaron los delitos.

“Nosotros hicimos una propuesta en la campaña electoral para un gobierno que dura cinco años, no se hace todo en un año. Yo entiendo la posición que, lamentablemente algunos creen que oponerse es criticar todo, y yo creo que ese no es el camino. Es criticar lo que se hace mal y reconocer lo que se hace bien”, dijo Sánchez.

El jerarca destacó que el gobierno de Yamandú Orsi “ha logrado disminuir los delitos en el 2025 y en lo que va del 2026 también están disminuyendo. ¿Alcanza?, no, porque es muy alta la tasa de delitos en Uruguay, por eso hay que profundizar en el trabajo”.

Sánchez sostuvo que los recientes cambios realizados por el Ministerio del Interior en la cúpula policial buscan fortalecer el trabajo en la persecución de los delincuentes, en la prevención de los delitos y en generar una ciudad y un país más seguro.

“Nuestro foco está en cada vez ser mejor, en cada vez bajar más la tasa de delitos y en esforzarnos para que haya una vida más segura para todos los uruguayos y, para que los delincuentes sepan que si cometen delitos van a ser perseguidos”, destacó.

Críticas desde la oposición

Desde la oposición cuestionaron los cambios en la cúpula policial y apuntaron contra la gestión de Carlos Negro al frente del Ministerio del Interior.

El ex ministro del Interior, Nicolás, Martinelli, dijo que las medidas anunciadas son el resultado de “una crisis de conducción que el Ministerio del Interior ya no puede ocultar”.

Martin Valente Cardinal

En un posteo en la red social X, Martinelli alertó por una situación que “lejos de ser el final, es apenas el comienzo”.

Los cambios anunciados son una expresión visible de una crisis de conducción que el Ministerio del Interior ya no puede ocultar.



La apuesta original era clara. Azambuya sería una figura de transición y Clavijo el hombre destinado a convertirse en el nuevo jefe policial del… — Nicolas Martinelli (@Ni_Martinelli) June 12, 2026

El exministro del Interior también cuestionó la salida de Ferreira y dijo que su remoción “parece la baja necesaria para abrir espacio a una nueva correlación de fuerzas”.

Además, advirtió que el director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, Mario Layera, “recupera peso específico mediante el control de áreas sensibles vinculadas a inteligencia, investigaciones y drogas”.

“Un estado fallido”

Por su parte, el senador del Partido Nacional, y presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Javier García, consideró que “estamos en un momento donde podemos afirmar que en Uruguay estamos viviendo un estado fallido en materia de seguridad.”

Para García el problema central radica en la incapacidad del Estado para ejercer control efectivo en todo el territorio. “Una de las funciones más básicas. La más básica, la de garantizar la presencia y la vigencia de la ley del Estado de Derecho en todo su territorio. Justamente esa función básica hoy no se está cumpliendo”, afirmó.

García afirmó además que existen zonas del país donde el Estado perdió presencia frente al crimen organizado. “Hay zonas que están administradas por el narcotráfico y el crimen organizado. Donde el narcotráfico y el crimen organizado deciden quién vive y quién muere.”