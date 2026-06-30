El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) estableció un ajuste de 2% en el valor de las tarifas por kilómetro para el transporte de pasajeros por carretera en líneas de corta, media y larga distancia.

También se establecen nuevos precios para los “toques” de partidas y arribos a Tres Cruces, y las tasas de embarque que pagan los pasajeros para subirse en la principal terminal de ómnibus del país.

Con este ajuste semestral de tarifas, los nuevos precios de las tarifas por kilómetro son los siguientes:

✔ Líneas de corta distancia: de $3,340 a $3,410 (+2,1%).

✔ Líneas de media y larga distancia regional: de $3,217 a $3,285 (+2,1%).

✔ Líneas de larga distancia central: de $3,275 a $3,343 (+2,08%).

Los precios por el uso de los andenes en Tres Cruces para partidas y arribos son:

✔ Servicios nacionales de corta distancia: de $113,03 a $115,49.

✔ Servicios nacionales de media distancia: de $226,06 a $230,98.

✔ Servicios nacionales de larga distancia: de $349,14 a $356,73.

✔ Servicios internacionales: de $427,01 a $436,29.

También se fijaron nuevos valores para las tasas de embarque que abonan los pasajeros a las agencias:

✔ Servicios nacionales de corta distancia: se mantiene en $9.

✔ Servicios nacionales de media distancia: se mantiene en $18.

✔ Servicios nacionales de larga distancia: de $28 a $29.

✔ Servicios internacionales: de $34 a $35.