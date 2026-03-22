Meteorología emitió un aviso especial por una nueva desmejora que comenzará en la noche del domingo 22 y se espera que se extienda a todo el país, con precipitaciones abundantes y tormentas fuertes. El aviso advierte que las regiones norte, centro y este serán las más afectadas, donde se esperan acumulados de lluvia entre 60 y 100 mm en un período de 12 horas, pudiendo registrarse valores puntuales superiores. Las condiciones más adversas comienzan en el norte y avanzarán al resto del territorio durante la noche y la madrugada. Además de las lluvias intensas, se prevén tormentas con actividad eléctrica y ráfagas de viento, fenómenos que incrementan el riesgo de anegamientos, caída de árboles y afectaciones a la red eléctrica. Meteorología recomendó a la población extremar precauciones y mantenerse informada por los canales oficiales. Las condiciones comenzarán a mejorar de forma gradual desde el suroeste del país a partir de la tarde del lunes 23, según el parte técnico. No obstante, la mejora será progresiva y en algunas zonas los efectos residuales (anegamientos, cortes de servicio) podrían prolongarse fuera del intervalo de precipitaciones. El organismo pidió a la ciudadanía evitar circular por zonas proclives a inundación, no cruzar cursos de agua a pie ni en vehículos y asegurar objetos sueltos en el exterior que puedan convertirse en proyectiles con vientos fuertes. Se recomendó además contar con linterna, batería de teléfono y un botiquín básico por si se producen cortes de suministro. Meteorología instó a seguir las actualizaciones oficiales durante las próximas horas, ya que la intensidad y distribución de las lluvias pueden variar y generar modificaciones en el pronóstico.