La Mesa Política del Frente Amplio (FA) aprobó la propuesta de que Fernando Pereira ocupe, una vez más, la presidencia de la fuerza política que está en el gobierno.

La propuesta será elevada al Plenario Nacional del FA que se someterá a votación este sábado 5. La elección de las autoridades se realizará en setiembre de 2027.

“En función de los amplios acuerdos alcanzados en torno al nombre del compañero Fernando Pereira, se propone aprobar la presidencia y las vicepresidencias en el Congreso”, establece la resolución de la Mesa Política, que se pondrá a consideración del Plenario Nacional este sábado.

La reelección de Pereira cosecha el apoyo de los principales sectores frenteamplistas. Los comunistas, los seregnistas, el Partido Socialista, la Vertiente Artiguista, El Abrazo y La Amplia, entre otros, ya manifestaron su voto favorable.

El Movimiento de Participación Popular aún no se expidió formalmente, pero en filas frenteamplistas se da por descontado que el sector más grande dentro del FA acompañará la continuidad de Pereira.

En cuanto a los candidatos a la Vicepresidencia del FA, todavía no hay nombres definidos. Pereira planteó que, en caso de ser electo, la próxima conducción tenga dos vicepresidentes y se conforme un equipo con características diferentes al actual, explicaron a El Cronista fuentes del FA. Estos cambios también deberán ser aprobados por el Plenario Nacional.

En una instancia posterior, el Congreso será el encargado de elegir al presidente, para lo que se requiere una mayoría de cuatro quintos de los votos.

Los otros candidatos

La Mesa Política también propuso que las elecciones del próximo Plenario Nacional, las presidencias y los plenarios departamentales se realicen el domingo 12 de setiembre de 2027, fecha que también deberá ser considerada y aprobada por el Plenario Nacional.

Por otra parte, todavía no está definido que Pereira sea el único candidato a la presidencia del FA, ya que cabe la posibilidad de que se presenten otros postulantes, señalaron las fuentes.