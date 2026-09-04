El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) le presentó a la Presidencia de la República un proyecto de ley de política aeroespacial, que tiene un total de 101 artículos sobre la gobernanza y regulaciones de esta actividad.

Esta iniciativa fue uno de los temas tratados al más alto nivel durante el Consejo de Ministros de esta semana y ahora el gobierno está coordinando su envío al Parlamento.

La ministra de Industria, Fernanda Cardona, explicó que este proyecto fue trabajado “de manera muy concienzuda”.

Recordó que, tal como establece el Presupuesto Nacional, es su cartera quien tenía la competencia de coordinar acciones con el Ministerio de Defensa y la Secretaría de Ciencia y Tecnología para concretar un proyecto de ley de estas características.

Dentro del presupuesto quinquenal, el artículo 289, le asignaba al MIEM en consulta con estos organismos “la elaboración de un proyecto de ley destinado a crear la Comisión Nacional del Espacio y el marco regulatorio de las actividades espaciales”.

Cardona destacó la importancia de que Uruguay cuente con una legislación específica para el sector, y consideró que el espacio debe ser abordado como otros ámbitos estratégicos, como el mar y la tierra. En ese sentido, señaló que existen iniciativas privadas de inversión vinculadas a esta área.

La ministra consideró que la política espacial trasciende los aspectos vinculados a la defensa y la seguridad, y que Uruguay cuenta con potencial para desarrollar una nueva industria a partir de sus capacidades, su infraestructura de telecomunicaciones y energía y su ubicación geográfica estratégica.

La llegada de Epic Aerospace

Cardona destacó particularmente el trabajo de la empresa de origen argentino Epic Aerospace, dedicada al lanzamiento de dispositivos tecnológicos al espacio exterior, cuya sede en Zonamérica fue visitada por el presidente Yamandú Orsi.

La empresa Epic Aerospace inauguró sus nuevas instalaciones en Zonamérica, en las afueras de Montevideo, que tiene capacidad para el ensamblaje y las pruebas de vehículos de transferencia orbital, una infraestructura que la compañía considera a la altura de la que disponen las agencias espaciales de Brasil y Argentina.

Epic Aerospace es una startup fundada por el ingeniero argentino, Ignacio Belieres Montero, con sedes en Buenos Aires, Montevideo y EEUU y su especialidad son los llamados vehículos de transferencia orbital.

“No estamos hablando solo de fuera del ámbito terrestre. Estamos hablando de lo que es un elemento del Estado nacional, que es justamente su espacio. Así como tenemos el mar y tenemos la tierra, también había que regular determinantes básicas”, dijo Cardona.

El proyecto de ley, dijo la ministra, busca generar desarrollo de proveedores, componentes nacionales, empleo de calidad y conocimiento para jóvenes, soberanía nacional, y fomentar ciencia, tecnología e innovación.