El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso por rachas de viento fuerte que comenzará a regir desde la madrugada del viernes. Según el comunicado oficial, “se espera un incremento del viento de componente suroeste con rachas que pueden alcanzar los 60-80 km/h afectando al sur del Río Negro, principalmente la franja costera del sur y este”. La advertencia comenzará a las 5:00 y, en principio, se mantendrá hasta las 12:00. Se prevé que la intensidad del viento baje durante la tarde y la noche, aunque Inumet solicita mantenerse atento a nuevas actualizaciones. Las zonas afectadas incluyen todo el departamento de Montevideo; amplias zonas de Canelones (entre ellas Ciudad de la Costa, Paso Carrasco, Las Piedras, Pando y Atlántida); localidades de Maldonado (Punta del Este, Punta Negra, Maldonado, Piriápolis, José Ignacio, entre otras); Solís de Mataojo en Lavalleja; y Ciudad del Plata y Libertad en San José.