El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso a la población por la formación de un ciclón extratropical que afectará a todo el país entre el miércoles 15 y el viernes 17. Se esperan precipitaciones generalizadas, con los mayores acumulados en las zonas litoral oeste y este —entre 40 y 80 mm o superiores— y tormentas, algunas puntualmente fuertes. El organismo indicó que la situación empezará a mejorar gradualmente desde la noche del viernes, iniciando por el litoral oeste. Respecto al viento, prevé un aumento de intensidad del componente Norte en la mañana del jueves 16, con vientos sostenidos de 50-60 km/h que disminuirán por la tarde. Con la rotación al suroeste desde la madrugada del viernes 17, se estima un nuevo aumento y rachas de 60-80 km/h, especialmente en el sur del río Negro y la franja costera. Inumet recomienda tomar precauciones, asegurar objetos sueltos en exteriores y mantenerse atento a nuevas actualizaciones.