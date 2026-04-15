Este viaje había generado críticas entre los partidos de la oposición, que de todas maneras votaron la venia en el Parlamento para aprobar la salida del país del mandatario. Orsi asistirá el próximo fin de semana en Barcelona (España) en una cumbre denominada “Democracia Siempre” que se desarrollará en forma paralela a la Movilización Progresista Global, una plataforma que reunirá a referentes y líderes de la izquierda occidental. El mandatario -que viajará el próximo viernes 17 y regresará el domingo 19 por la mañana- expondrá sobre el “valor del multilateralismo” y se prevé que mantenga varios reuniones mano a mano con el presidente de España, Pedro Sánchez, la mexicana Claudia Sheinbaum y el mandatario sudafricano Cyril Ramaphosa. También estarán presentes el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, el colombiano Gustavo Petro y la primera ministra de Barbados, Mia Mottley. Ese mismo día, está previsto que Orsi visitará las instalaciones del Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona. Esta cumbre fue denominada “Democracia Siempre”, como se conoció al encuentro que mantuvieron en julio del año pasado en Santiago de Chile el entonces presidente Gabriel Boric, Lula, Sánchez y Petro. Pero en esta oportunidad no tiene una mayor conexión con una instancia que se hizo un año antes en la ciudad de Nueva York. La posibilidad de que Orsi asistiera al otro evento, la Movilización Progresista Global, generó críticas entre la oposición, especialmente el senador colorado Andrés Ojeda, quien llegó a amenazar con no votar la venia que se envía al Senado cada vez que un presidente debe ausentarse por más de 48 horas. Ojeda argumentó que era “sumamente inconveniente” que Orsi fuera a ese segundo evento, ya que “no se trata de las tareas que tiene que hacer el presidente en materia de política internacional”. A esta cumbre asistirá el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Está previsto que el presidente retorne a Uruguay en la tarde del domingo 19 y, por esa razón, no llegará a los actos protocolares por la conmemoración de un nuevo aniversario del Desembarco de los Treinta y Tres Orientales.