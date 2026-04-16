El Banco de Previsión Social (BPS) recordó que el próximo 31 de mayo vence el plazo para el reconocimiento de años de trabajo anteriores a 1996, una regularización prevista en la reforma de 2023 que apuntada a completar la historia laboral de las personas que requieren años de aporte para acceder a prestaciones jubilatorias. Jimena Pardo, presidenta del organismo, explicó que la obligación de acreditar esos períodos afecta en primera instancia a quienes nacieron hasta el 1 de junio de 1963, la franja etaria cuya posibilidad de reconocimiento caduca en la fecha señalada. El objetivo es asegurar que la historia laboral refleje todos los servicios necesarios para cumplir los requisitos mínimos de aportes: por ejemplo, a los 60 años se requieren 30 años de aporte; a los 65, 25; y la exigencia va disminuyendo hasta los 15 años a los 70 años de edad. Quienes deban tramitar el reconocimiento pueden agendar turno llamando al 0800 1997, por la web del BPS o en las oficinas del organismo. Pardo puntualizó que las personas incluidas en la franja etaria reciben día y hora asignados para presentarse. Al momento de concurrir, es necesario aportar prueba documental —recibos, carnés u otros comprobantes—. Si no se cuenta con dichos documentos, el BPS puede recurrir a planillas internas; además la normativa contempla el reconocimiento ficto cuando al menos el 60% de los servicios aparece probados en la historia laboral. Si con eso no alcanza, se podrá recurrir a prueba testimonial para acreditar los períodos faltantes. La titular del BPS destacó también que, en los últimos meses, la entidad logró reducir en más de un 70% el atraso en los trámites de jubilaciones y pensiones, lo que facilita la gestión de estas regularizaciones. Para quienes no estén seguros sobre si deben realizar el reconocimiento, el BPS recomienda consultar su historia laboral en línea o solicitar un turno para verificar la documentación y completar lo necesario antes del 31 de mayo.