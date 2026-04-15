El presidente Yamandú Orsi, firmó el decreto reglamentario de la ley que regula la muerte médicamente asistida en Uruguay, aprobada luego de un proceso de debate profundo y sostenido en el tiempo. “La dignidad humana está en el centro de las decisiones más complejas. Firmé el decreto reglamentario de la ley que regula la muerte médicamente asistida en Uruguay, luego de un proceso largo de debate, reflexión y escucha”, expresó en una publicación realizada en su cuenta de la red social Instagram. El mandatario recordó que hace seis meses se avanzó en garantizar los cuidados paliativos, porque acompañar, aliviar y cuidar es parte esencial de cualquier decisión en este terreno. “Sobre esa base, hoy damos este paso, tras una conversación profunda, con raíces filosóficas, éticas y también personales, donde conviven distintas miradas, creencias y sensibilidades. Uruguay sigue construyendo acuerdos en los temas que más importan”, finaliza la publicación. El 15 de octubre se legalizó la eutanasia mediante la votación del proyecto de ley de Muerte Digna, con la que Uruguay se convirtió en el tercer país de América Latina en hacerlo, tras Colombia y Ecuador. El proyecto aprobado busca garantizar el derecho a “transcurrir dignamente el proceso de morir” mediante la despenalización de la eutanasia en los mayores de edad psíquicamente aptos que atraviesen la etapa terminal de enfermedades incurables e irreversibles o que padezcan por ellas sufrimientos insoportables. “Podrán ampararse a las disposiciones contenidas en esta ley los ciudadanos uruguayos naturales o legales y los extranjeros que acrediten fehacientemente su residencia habitual en el territorio de la República”, señala el texto, que detalla luego el paso a paso del procedimiento para la eutanasia. De acuerdo con la ley, quien quiera recibirla “deberá solicitarla personalmente a un médico, por escrito, que firmará en su presencia” o, en caso de que no pueda firmarlo, pidiéndole a otra persona mayor de edad “en presencia del solicitante y del médico”.