El gobierno analiza la continuidad en la construcción de las patrulleras oceánicas que comenzaron a realizarse en el astillero español Cardama, tras la rescisión del contrato por incumplimiento durante la administración anterior. El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo que la situación está siendo evaluada por el Ministerio de Defensa Nacional y que “está todo establecido en el contrato”. Sánchez sostuvo que “lo que se ha construido hasta el momento es propiedad del Estado uruguayo. Hay que ver lo que se construyó y si condice con los informes que tenemos y a su vez ver qué se puede hacer”. Añadió que Cardama tuvo la posibilidad de recurrir la rescisión y no lo hizo, “claramente porque sabe que incumplió con el contrato”. Sánchez informó además que el Estado inició una demanda por daños y perjuicios contra Cardama y que se trabaja en el retiro de las piezas que permanecen en el astillero. “Tenemos que ver qué otro astillero podemos tomar que pueda utilizar eso que está construido”, concluyó Sánchez, quien remarcó que se evaluarán informes técnicos para decidir si se continúa la construcción con otro proveedor o se adoptan alternativas.