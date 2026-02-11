Desde la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI) manifestaron su preocupación por el anuncio de la multinacional alemana BASF de cientos de despidos en Uruguay y reiteraron la pérdida de competitividad, en especial en los sectores exportadores, como el tecnológico. La empresa BASF anunció que comenzará una reestructura en sus operaciones que implicará el despido de entre el 30% y el 40% de su plantilla en Uruguay, donde emplea a unos 1.200 trabajadores. El presidente de la CUTI, Amílcar Perea, explicó que si bien esperan un comunicado oficial de la empresa, el anuncio generó preocupación en la cámara y recordó el caso de la multinacional de soluciones de software, Ultimate Kronos Group (UKG), que en noviembre pasado anunció su salida del país y el despido de más de 300 trabajadores. Perea sostuvo que BASF ya había planteado durante el Foro de Servicios Globales organizado por Uruguay XXI a fines del año pasado la suba de costos por el desfasaje entre el crecimiento de los costos que se actualizan en pesos y la baja en la cotización del dólar. “Realmente, eso hace una brecha que está afectando fuertemente la competitividad y nos lo advertía BASF, entre otras empresas”, afirmó. “Es una situación que creemos que no es puntual de la empresa, creemos que es general de la estructura de costos del país”, agregó.